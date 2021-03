Aktuelle Zahlen des Gesundheitsamts : 56 neue Corona-Infizierte im Regionalverband

Saarbrücken 473 Menschen im Regionalverband sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Dienstag 56 neue Coronafälle gemeldet. Darunter sind erneut keine Infektionen aus Seniorenheimen. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf 82,2. Bei vier der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die britische Variante festgestellt. Insgesamt wurde bislang 655-mal die britische und 155-mal die südafrikanische Variante im Regionalverband nachgewiesen. 54 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 473 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 261 in Saarbrücken, 79 in Völklingen, 31 in Friedrichsthal, 30 in Heusweiler, 17 in Püttlingen, jeweils 15 in Riegelsberg und Quierschied, jeweils 10 in Sulzbach und Kleinblittersdorf und 5 in Großrosseln.