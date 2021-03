Pandemie-Entwicklung im Regionalverband Saarbrücken : Corona: 10 neue Infektionen im Regionalverband

Regionalverband Zehn neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Montag, 8. März, bis 16 Uhr. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu entdeckten Infektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) stieg auf 59,6. Bei einer der in den vergangenen Tagen entdeckten Infektionen wurde am Montag die südafrikanische Corona-Mutation festgestellt.

Zwei der neuen Fälle vom Montag sorgen dafür, dass sich die Zahl der Kita-Kinder in Quarantäne auf insgesamt 195 und die der Erzieher auf 36 erhöht. Auch zwei Grundschulklassen sind betroffen, sodass jetzt insgesamt 158 Schüler und 11 Lehrkräfte von Grundschulen in Quarantäne sind. Ein neuer Coronafall an einer Förderschule hat Quarantäne für sieben Schüler zur Folge. Gleichzeitig durften am Montag 19 Personen ihre Quarantäne beenden. Somit galten am Montagabend 407 Menschen im RV als coronainfiziert, 230 in Saarbrücken, 97 in Völklingen, 24 in Heusweiler, 12 in Quierschied, 10 in Püttlingen, jeweils 9 in Sulzbach und Riegelsberg, 6 in Friedrichsthal sowie je 5 in Großrosseln und Kleinblittersdorf.