Präsenzunterricht in Saarbrücken : FDP begrüßt, dass CO2-Melder die Luft in Schulen überwachen

FDP begrüßt, dass CO2-Melder die Luft in Schulen überwachen

Präsenzunterricht in Saarbrücken

Saarbrücken Heike Müller warnt: „Selbst bei regelmäßigem Lüften könnte es passieren, dass die Konzentration an Aerosolen in den Klassenräumen zu hoch steigt.“

Nachdem die Saarbrücker Grundschulen am Montag den Präsenzunterricht wieder aufgenommen haben, begrüßte die FDP-Stadtratsfraktion in einer Pressemiteilung die Ausstattung der Schulen mit CO2-Meldern.

Wie die FDP mitteilt, berichtete die Stadt-Verwaltung im Ausschuss für Kinder, Schule und Jugend welche weiteren Maßnahmen die Stadt zur Luftreinhaltung für den jetzt gestarteten Präsenzunterricht an den Grundschulen geplant und umgesetzt hat.

An erster Stelle stehe für die Verwaltung das regelmäßige Lüften der Räume, dazu habe sie gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Stadt (GMS) alle Fenster überprüft. Die entdeckten Probleme, wo z.B. Fenster nur unzureichend geöffnet werden konnten, seien behoben worden. Für einige Räume in oberen Stockwerken sei jedoch eine ausreichende Öffnung nicht möglich.

Die Überwachung der Luftqualität in den Klassenräumen wird mit CO2-Meldern durchgeführt. Für die FDP Fraktion ist dies ein weiterer wichtiger Baustein zur Eindämmung der Pandemie. Müller: „Selbst bei regelmäßigem Lüften könnte es passieren, dass die Konzentration an Aerosolen in den Klassenräumen zu hoch steigt. Die Überwachung des CO2 als Indikator für die Luftqualität ist daher sehr wichtig.“