Das Modellprojekt „Stadt & Frau“ in Freiburg-Rieselfeld zeigt exemplarisch, wie Bauen und Stadt(teil)planung aussehen können, wenn sie sich an den Bedürfnissen von Frauen orientieren. Die Nachbarschaft in dem Wohnprojekt funktioniert seit über 20 Jahren wunderbar, sagt Architektin Ursula Elisabeth Müller. Foto: Ursula-Elisabeth Müller