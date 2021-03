Mira Weber hat sich mit dem TV Holz am vergangenen Wochenende vergeblich gestreckt. Der Vollball-Zweitligist verlor am Doppelspieltag zunächst beim VCO Dresden mit 1:3 und tags darauf beim VV Grimma mit 2:3. Am kommenden Sonntag steht ein Heimspiel für Mira Weber und ihre Mannschaft auf dem Spielplan. Dann ist der SV Lohhof in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken zu Gast. Foto: Andreas Schlichter