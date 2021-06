In der Tradition des Pestkreuzes : Besonderer Ort für den Gottesdienst

In der Tradition des Pestkreuzes

Der Corona-Altar beim Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen. Foto: Olaf Reeck/Kloster Heilig Kreuz/Olaf Reeck

Püttlingen Püttlinger Kloster Heilig Kreuz feiert nächsten Sonntagsgottesdienst im Freien am Corona-Altar.

Einen besonderen Ort für den kommenden Sonntagsgottesdienst des Püttlinger Klosters Heilig Kreuz haben sich Hans Georg Müller und die Schwesterngemeinschaften der Redemptoristinnen und der Nazarethschwestern ausgesucht. Sie laden am Sonntag, 4. Juli, 18 Uhr, statt in die Klosterkirche an den im Freien stehenden Corona-Altar ein.