Kein Schwimmen im Trimmtreff wegen Personalmangel : Hallenbad Püttlingen erst nach Ferien offen

Das Hallenbad im Püttlinger Trimmtreff bleibt abgetaucht: Erst nach den Sommerferien wird es wieder öffnen. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Püttlingen Das Püttlinger Hallenbad im Trimmtreff Viktoria wird – so es Corona zulässt – erst wieder nach den Sommerferien öffnen. Das teilte Bürgermeisterin Denise Klein (SPD) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit.