Ab Freitag fließt das Bier aus dem Zapfhahn

Mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung kommen dem Verkehrsverein Püttlingen jetzt zugute. Denn bereits zum 27. Mal in Folge veranstaltet er an diesem Wochenende sein Stadtfeschd. Am Freitag, 17. August, 19 Uhr, eröffnet Bürgermeister Martin Speicher auf dem Kardinal-Maurer-Platz die dreitägige Veranstaltung mit dem Fassanstich, tradtionell musikalisch untermalt vom Tambourverein Blauweiß Köllerbach. Im Anschluss geht das Programm mit der Cowerband „Changes“ weiter.

„Die vielfältigen Stände und die ortsansässigen Gastronomen bieten wie immer eine breite Palette an kulinarischen Genüssen“, schreibt die Zentrumsmangerin Karin Telke in der Ankündigung. Für den Samstagabend wurde erneut die in Püttlingen beliebte Band „Elliot“ verpflichtet, ab 20 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag am 19. August sei wieder der Familie gewidmet „und lädt zwischen 13 und 18 Uhr zum entspannten Bummeln durch die Innenstadt ein“, betont Telke. Eine Stunde früher, also um 12 Uhr, beginnt die musikalische Unterhaltung zum Mittagstisch.

Ab 15 Uhr wurde mit „Magic-Pete“ ein Zauberer verpflichtet. Als weiterer Höhepunkt wird der Auftritt der Tanzmäuse der DJK Püttlingen angekündigt. Diese tanzenden Mäuschen haben eigens für das Stadtfeschd eine neue Choreografie eingeübt, die auf der großen Sparkassen-Tribüne Premiere feiern wird. Zum Finale steht am Sonntagabend ab 18 Uhr Partymusik mit der „Full House Danceband“ auf dem Programm.

