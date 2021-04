Neue Corona-Regeln im Saarland : Gelb ist die Ampel, Grün die Hoffnung

Saarbrücken/Saarlouis Das Saarland schaltet die Ampel auf Gelb: Für die Außengastronomie ändert sich nichts. Zum Shoppen, fürs Museum und beim Friseur braucht man jetzt einen negativen Corona-Test. Die Teststationen sind teils ausgebucht.

In der Saarbrücker Fußgängerzone bietet sich überall ein ähnliches Bild: Schilder, die auf die neue Testpflicht hinweisen, wartendes Personal, das potenziellen Kunden den Weg versperrt, verständnislose Blicke gereizter Menschen. Und: Schlangen vor den Testzentren. War es vergangene Woche, als das „Saarland-Modell“ offiziell startete, noch recht unkompliziert, sich spontan testen zu lassen, stoßen die Kapazitäten nun an ihre Grenzen. Im dm-Testzentrum in der Bahnhofstraße sind bereits morgens alle Termine ausgebucht – nicht nur für Montag, sondern die gesamte Woche. Auch in den Testzentren im Rathaus, der Garage und am Hauptbahnhof sind für den aktuellen Tag keine Termine mehr buchbar. Um 12 Uhr warten vor dem Rathaus trotzdem gut 40 Personen – die meisten ohne Termin. „Ich habe den Termin schon am Samstag gebucht“, erzählt Elisabeth Ernst, die deshalb in der wesentlich kürzeren Schlange ansteht. Kostenlose Bürgertests gibt es zwar in vielen Apotheken und Arztpraxen, aber nicht in jeder Gemeinde gibt es größere Testzentren, nicht einmal in der Saarlouiser Innenstadt. Sich spontan testen zu lassen, ist also derzeit schwierig. „Die Test-Erfordernis kommt einem Lockdown gleich“, sagt Paul Leinen, der in Saarlouis einen Haushaltswarenladen betreibt. Michael Genth vom Handelsverband Saar (HDE) findet trotzdem, seine Branche müsse das Beste aus dem „Saarland-Modell“ machen. „Alles ist für den Einzelhandel besser, als ganz geschlossen zu sein.“ Sollte die Ampel auf Rot springen und der Handel wieder schließen müssen, sei das Modell „nur aufgeschoben, nicht aufgehoben“, ist er optimistisch. Testen, so viel es geht, digitale Instrumente zur Kontaktverfolgung besser nutzen und mehr Kontrolle, seien Voraussetzungen für den Erfolg des Modells. Ins Schaufenster seines Geschäftes Leder Spahn in Saarbrücken hat er Listen mit Teststationen im Regionalverband gehängt. Genth glaubt an das Modell.