Lockdown : Mehr Hilfe für Tagesmütter- und -väter

Nicht nur in den Kitas auch bei Tagesmüttern und -vätern muss trotz des Lockdowns der Betreuungsbetrieb weitergehen. Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband wollen Kindertagespflegepersonen künftig finanziell mehr unterstützen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Saarbrücken Kindertagespflegepersonen beklagen, zu wenig Unterstützung im Lockdown zu bekommen. Die Landkreise reagieren.

Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um Tagesmütter und -väter während des Lockdowns zu unterstützen. In einem offenen Brief hatten Tagespflegepersonen im Regionalverband in der vergangenen Woche mehr Hilfe von der Politik gefordert (wir haben berichtet). Die soll jetzt kommen. Laut Martin Luckas, Geschäftsführer des saarländischen Landkreistages (SLT), gelten für die Kindertagespflege und für Großpflegestellen für die Zeit vom 10. Januar bis zunächst 31. Januar folgende Regelungen: