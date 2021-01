Schnee und Eis im Saarland : 18 Unfälle auf glatten Straßen – Bus fuhren zeitweise nicht

Saarbrücken Die Polizei im Saarland musste am Wochenende zu einigen Einsätzen ausrücken. Bis zum späten Sonntagnachmittag wurden der Einsatzleitzentrale 18 Verkehrsunfälle wegen Schnee und glatter Straßen gemeldet.

Das Winterwetter hat auch den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland ausgebremst. Die Saarbahn hat am Samstagabend gegen den Busbetrieb in Saarbrücken aufgrund der Witterungsverhältnisse vorübergehend sogar eingestellt. Am Sonntagmorgen fuhren die Busse dann wieder, Höhenlagen konnten bis zum späteren Vormittag aber nicht angefahren werden.