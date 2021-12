Tragischer Betriebsunfall : 32-Jähriger stirbt bei schwerem Arbeitsunfall in Großrosseln

32-Jähriger stirbt bei schwerem Arbeitsunfall in Großrosseln

Großrosseln/Dorf im Warndt Im Großrosseler Ortsteil Dorf im Warndt hat sich am Donnerstagmorgen ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 32-jähriger Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle.

Auf einem Betriebsgelände in der Straße „Ziegelei“ im Großrosseler Ortsteil Dorf im Warndt hat sich am Donnerstag gegen 11 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Führungs- und Lagezentrale des Landespolizeipräsidiums bestätigte, arbeiteten dort zu dem Zeitpunkt drei Männer an einem Bus, der mittels eines Lkws abgeschleppt werden sollte.