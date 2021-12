Fleißige Helfer im Warndt beantworten Tausende Kinderbriefe : Corona macht selbst den Nikolaus vorsichtig

Bianca Wagner vom Festausschuss St. Nikolaus steht zwischen gepackten Tüten. Denn das Team vom Festausschuss kümmert sich nicht nur darum, dass das Nikolauspostamt tausende Kinderbriefe aus aller Welt beantwortet, es füllt auch 1200 Tüten für Kinder aus der Region. Foto: BeckerBredel

GROSSROSSELN Wie in St. Nikolaus die menschlichen Helfer des heiligen Mannes auch in Corona-Zeiten ihr Ehrenamt stemmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Annen

Im Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus zwingt die Corona-Pandemie auch den Nikolaus und seine vielen ehrenamtlichen Unterstützer zum Umplanen. In normalen Zeiten treffen sich etwa 30 Helfer in der Alten Schule, um die Nikolaustüten für die Kinder zu packen. Wegen der Pandemie musste die Aktion in diesem Jahr anders ablaufen, mehrere kleine Teams machten sich nacheinander an die Arbeit. Freunde, Familien oder Feuerwehrleute bildeten jeweils eine Mannschaft. Neben einem Schoko-Nikolaus wanderten unter anderem ein Überraschungs-Ei, Gummibärchen und Erdnüsse in die Tüten. „Wir treffen immer den Geschmack der Kinder“, versichert Bianca Wagner, die 2. Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus, mit Blick auf die 1200 Tüten.

Früher gab es vor der Alten Schule immer einen großen Auflauf, wenn der Nikolaus die Präsente an den Nachwuchs überreichte. In diesem Jahr wird der berühmte Bischof die Kinder in der Grundschule und in der Regenbogenschule bescheren. Jungs und Mädchen, die dann noch keine Tüte haben, können am 6. Dezember auf dem Nikolausmarkt vorbeischauen. Dort überreicht der heilige Mann um 16, 17 und 18 Uhr weitere Tüten. In seinem Heimatort denkt der Nikolaus auch an die älteren Fans. Für alle Bürger über 80 Jahre wurden Nikolaustüten mit Mini-Stollen gepackt. Sie werden den Seniorinnen und Senioren an die Haustür gebracht.

Auch während der Pandemie schreiben viele Kinder aus der ganzen Welt an den Nikolaus im Warndt. Jeder Brief wird beantwortet. Bianca Wagner kennt die Sorgen und Nöte der Kinder. Sie schreiben, dass das blöde Virus endlich weg soll. Oder dass Opa jetzt ein Engel im Himmel ist. Einige legen eine Schutzmaske in den Umschlag: „Damit Du auch sicher bist“. Der Festausschuss rechnet mit ähnlich vielen Schreiben wie im Vorjahr. 2020 gab es mit knapp 30 000 beantworteten Kinderbriefen einen neuen Rekord. Der Nikolaus ist nicht nur gütig, sondern auch gebildet. In mittlerweile acht Fremdsprachen beantwortet er die Briefe – in diesem Jahr ist Ungarisch hinzugekommen. Die Blindenschrift beherrschen der berühmte Bischof und seine Helfer ebenfalls.