Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Gesundheitsamt verzeichnet 76 weitere Coronafälle

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 76 neue Coronafälle (Stand: 25. August, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt damit auf 114,5. Diese Zahl kann von der Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Folgetag abweichen.

Aktuell sind aktuell 503 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 292 in Saarbrücken, 76 in Völklingen, 33 in Heusweiler, 21 in Riegelsberg, jeweils 17 in Kleinblittersdorf, Sulzbach und Püttlingen, 12 in Quierschied, 11 in Friedrichsthal und 7 in Großrosseln.

Bei 9 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die als besonders ansteckend geltende Delta-Variante festgestellt.