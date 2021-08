Gefährlicher Einsatz zwischen Völklingen und Saarbrücken : Junger Mopedfahrer liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Völklingen Eine halsbrecherische Fahrt zwischen Völklingen und Saarbrücken haben Ermittler nach etlichen Kilometern beendet. Zuvor hatte ein Mädchen noch einen Stunt zum Besten gegeben.

Eine simple Verkehrskontrolle ist am Dienstagabend (24. August) in Völklingen zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt zwischen Polizei und einem Mopedfahrer ausgeartet. Dabei ließ sich der junge Mann lange Zeit nicht stoppen, wie ein Sprecher der Völklinger Dienststelle berichtet.

Die rasante Tour setzte er dann Richtung Saarbrücken fort. Als er auf den Leinpfad abbiegen wollte, der an der Saar entlangführt, stellte sich ihm ein Streifenwagen quer in den Weg. Der Völklinger musste sein motorisiertes Zweirad abbremsen. Diese Gelegenheit nutzte nun seine 17 Jahre alte Beifahrerin, um vom Gefährt abzuspringen und sich in eine Wiese fallen zu lassen.

Wie sich dann herausstellte, ist der Raser den Fahndern kein Unbekannter. Er war des Öfteren schon aufgeflogen. Diesmal hatte er getrunken, was eine Blutprobe bestätigte. Und das war noch nicht alles: Das Moped gehörte ihm gar nicht, war am Vortag in Völklingen gestohlen worden. Jetzt hat er gleich mehrere Verfahren am Hals, unter anderem weil er betrunken unterwegs war.