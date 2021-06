Burbach : Feuerwehr rettet Fischreiher aus hoher Tanne

In den vertrauten Jagdgewässern und deren Umgebung bewegen sich Fischreiher wie das Tier auf diesem Symbolbild souverän. Verheddern sie sich jedoch in einer Angelschnur und flattern dann in Angst davon, dann sind sie in großer Gefahr. Die Feuerwehr Saarbrücken befreite einen Fischreiher am Freitag aus seiner misslichen Lage. Foto: dpa/dpaweb/Rainer Jensen

Burbach Eine Angelschnur samt Haken wären einem Reiher am Freitag fast zum Verhängnis geworden. Die Feuerwehr rettete dem Tier in luftiger Höhe das Leben.

(red) Die Höhenrettungsgruppe, das Spezialisten-Team der Saarbrücker Berufsfeuerwehr für Einsätze in luftiger Höhe, hat am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Fischreiher aus einer äußerst misslichen Lage befreit. Ein Tierfreund aus der Straße Im Füllengarten hatte die Feuerwehr alarmiert, weil der Reiher kopfüber in 15 Meter Höhe in einer Tanne festhing. Wie sich herausstellte, war das Tier am äußersten Ende eines Astes in eine Angelschnur samt Haken verheddert. Die Höhenretter der Feuerwehr kappten den Ast und ließen den Fischreiher an einem Seil zu Boden. Dort nahm die Besatzung des Tierrettungsfahrzeuges den Reiher in Empfang.