Pandemie-Entwicklung im Regionalverband : Elf neue Corona-Infektionen im Regionalverband Saarbrücken

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Regionalverband Elf neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) Saarbrücken am Freitag, 11. Juni, bis 16 Uhr. Nach internen Berechnungen des Regionalverbandes stieg damit die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner – die sogenannte 7-Tage-Inzidenz – leicht auf den Wert von 25,7.

Maßgeblich für die Schritte zum den weiteren Kampf gegen Corona sind jedoch die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Samstag für den Freitag veröffentlicht. Am Freitag lag die vom Robert-Koch-Institut für Donnerstag berechnete Inzidenz im Regionalverband bei 25,9.

Am Freitag durften 37 Personen ihre Quarantäne beenden. Somit galten am Freitagabend 187 Menschen im RV als coronainfiziert. Ähnlich niedrig war dieser Wert zuletzt am 16. Oktober vergangenen Jahres.

Von den aktuell Corona-Infizierten leben 105 in Saarbrücken, 25 in Sulzbach, 18 in Heusweiler, 12 in Völklingen, 10 in Quierschied, 6 in Friedrichsthal, jeweils 4 in Püttlingen und Riegelsberg, 2 in Kleinblittersdorf und einer in Großrosseln.

Bei 11 der in den vergangenen Tagen entdeckten Infektionen wurden am Freitag Mutationen festgestellt, darunter achtmal die britische Mutation (die heute als Variante Alpha bezeichnet wird) und zweimal die südafrikanische Mutation (die heute als Variante Beta bezeichnet wird) und einmal die indische Mutation (heute Variante Delta).

Insgesamt registrierte der RV bislang 15 760 Infektionen, 8875 in Saarbrücken und 6885 in den neun Städten und Gemeinden im Umland. Als genesen galten am Freitagabend 15 100 Personen. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 473.