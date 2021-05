Brand in Burbach : Feuerwehr löscht brennendes Carport

Brand in Burbach

Bei einem Brand in Burbach rückte die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Malstatt-Burbach aus. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Auslöser war vermutlich ein Grillfeuer. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in die Burbacher Jakobstraße aus.

Eine große Rauchwolke erschreckte die Anwohner Burbachs am Sonntag, 9. Mai. Gegen 13 Uhr wurde der Haupteinsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Saarbrücken ein Brand gemeldet. In der Jakobstraße in Burbach brannte ein Carport im Hinterhof eines Anwesens. Wie die Polizei mitteilt war der Auslöser vermutlich ein nicht ausreichend gelöschtes Grillfeuer.