Polizei sucht Zeugen : Tödlicher Sturz an Haltestelle in Burbach

Die Polizeiinspektion Sulzbach will herausfinden, warum eine 76-Jährige am Donnerstag, 10. Juni, an der Haltestelle Burbacher Markt beim Aussteigen aus einem Bus schwer stürzte. Einen Tag später starb sie an den Verletzungen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Burbach Warum stürzte eine 76 Jahre Frau in Burbach am Donnerstag beim Aussteigen aus dem Bus? Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Denn die 76-Jährige starb am Tag darauf.

(red) Einen Tag nach einem Unfall an der Burbacher Bushaltestelle Am Markt ist das Opfer, eine 76 Jahre alte Frau, im Krankenhaus gestorben. Sie war am Donnerstag gegen 10 Uhr beim Aussteigen aus einem Bus der Linie 102 auf den Gehweg gestürzt und erlitt schwere Verletzungen.