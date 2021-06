Balkonbrand in Saarbrücken : Feuerwehr verhindert Ausbreitung der Flammen in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr verhindert Ausbreitung der Flammen in Mehrfamilienhaus

Balkonbrand in Saarbrücken

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. Foto: dpa-tmn/Fabian Kirchbauer

Saarbrücken Bei einem Balkonbrand in Saarbrücken-Malstatt war die Feuerwehr schnell zur Stelle. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Nach einem Balkonbrand in der Parallelstraße in Saarbrücken-Malstatt am Donnerstag, 10. Juni, gegen 13.15 Uhr ist die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch unklar – ebenso die Brandursache.