Am Wochenende ist Pfadfinderfest

Das mittlerweile 21. Pfadfinderfest des DPSG-Stammes St. Bonifatius Dudweiler steigt an diesem Wochenende (22./23. September) in den Gruppenräumen am Freibad. Samstags geht es um 15 Uhr los mit dem Kinderprogramm und der offiziellen Eröffnung.