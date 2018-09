später lesen Am Wochenende Bauernmarkt lockt auf Jägersfreuder Festplatz Teilen

Am kommenden Samstag, 22. September, ist es wieder soweit: Der Bauernmarkt 2018 startet ab 10 Uhr auf dem Festplatz in Jägersfreude. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf mehrere Verkaufsstände freuen, so die Veranstalter.