Der Musikzug lässt es krachen

Die Schirmherrschaft hat die Oberbürgermeisterin der Stadt Saarbrücken, Charlotte Britz, übernommen.

Am nächsten Freitag, 21. September, wird um 19 Uhr die dreitägtige Jubiläumsveranstaltung des Musikzugs 1968 mit einem Festkommers und dem Grußwort der Schirmherrin eröffnet. Es soll auch mit Bildern und Musik an die Anfänge und die Geschichte des Vereins erinnert werden. Zum Abschluss des Kommers gibt der Musikzug sein Jubiläumskonzert, so die Ankündigung.

Der Fest-Samstag beginnt um 15 Uhr mit einem Freundschaftsspielen vieler befreundeter Vereine. Der Abend steht dann ganz unter dem Motto „Oktoberfest“, die entsprechende Tracht wird gern gesehen. Hierzu wurde die Partyband „Die Büddenbacher“ eingeladen. Die Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro (Vorverkaufsgebühr 1 Euro) pro Person können in der VVB-Filiale Dudweiler (Saarbrücker Straße), der VVB-Filiale Dudweiler-Süd (Guckelsberg), bei der Fa. Papier Meiser (Saarbrücker Straße 254 in Dudweiler) und unter www.musikzug-dudweiler.de erworben werden.

Der Fest-Sonntag wird um 13 Uhr von der Stadtkapelle Saarbrücken eröffnet. Anschließend ist ein großes Unterhaltungsprogramm mit Musik und Tanz sowie vielen befreundeten Vereinen geplant, wie der Verein meldet.