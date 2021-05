Tarifstreit : Streikaufruf bei Nestlé Wagner in Nonnweiler

Nonnweiler Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Mitarbeiter von Nestlé Wagner in Nonnweiler zum Warnstreik aufgefordert.

Die 1700 Beschäftigten sollten ihre Arbeit am Mittwoch ab 20 Uhr niederlegen, so die Gewerkschaft. Begründet wurde der Schritt mit dem aus NGG-Sicht mageren Angebot der Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen für die 7000 Beschäftigten in der Nährmittelindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.