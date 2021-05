Mehr Geld und sichere Beschäftigung : Tarifergebnis für saarländische Stahlindustrie erzielt

Dillingen In Dillingen fanden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Stahlindustrie statt. Nach zwölfstündiger Verhandlung wurden gute Kompromisse erzielt.

Von gestern auf heute fanden in Dillingen die Tarifverhandlungen für die rund 14 700 Beschäftigten der Stahlindustrie im Saarland, Wetzlar und Kehl statt. Die IG Metall Mitte hat mit den Arbeitgebern der saarländischen Stahlindustrie nach einer zwölfstündigen Verhandlung in der Nacht zum 12. Mai ein Tarifergebnis erzielt. Die rund 15 000 Beschäftigten der saarländischen Stahlindustrie erhalten mehr Geld. Zudem sind in den herausfordernden Zeiten die Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung verbessert worden.