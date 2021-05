Trotz Corona ein erfolgreiches Geschäftsjahr : Saarland-Versicherungen sind optimistisch

Die Zentrale der Saarland-Versicherungen in der Mainzer Straße in Saarbrücken. Rund 90 Prozent der Beschäftigten arbeiten derzeit im Homeoffice. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Auch wenn die Pandemie einiges durcheinandergewirbelt hat, blickt der Versicherer auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Dirk Hermann, Vorstandsvorsitzender des „Geburtstagskindes“ Saarland-Versicherungen, die in diesem Jahr 70 Jahre am Markt vertreten sind, gibt sich in der Bilanz-Pressekonferenz am Dienstag zum Geschäftsjahr 2020 bestgelaunt. Deutschland habe die schwersten Auswirkungen von Corona jetzt wohl hinter sich. Dank schnell steigender Impfzahlen und einer wachsenden Zuversicht in der Wirtschaft „lassen auch die wirtschaftlichen Aussichten im Saarland für das zweite Halbjahr 2021 wieder mehr Optimismus zu“, sagt der Vorstandschef der Saarland-Versicherungen, bei denen jeder vierte Saarländer mindestens ein Versicherungsangebot habe.

Die Versicherungswirtschaft selbst folge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung etwas zeitversetzt, sodass auch bei den Saarland-Versicherungen so langsam wieder an Normalität zu denken sei.

Die Corona-Krise habe die Schwerpunkte in den Versicherungsangeboten zum Teil stark verändert. So ist, bedingt durch den hohen Anteil an Homeoffice, die Zahl der Wegeunfälle um 18 Prozent gesunken, die der Arbeitsunfälle um 13 Prozent und die Zahl der Einbrüche um 24 Prozent. Demgegenüber stehe ein deutlich angestiegenes persönliches Sicherheitsbedürfnis der Saarländerinnen und Saarländer infolge möglicher Ansteckungsgefahren durch das Virus.

So hätten in der ersten Corona-Phase 2020 für die Kunden formale Fragen wie etwa die Möglichkeiten einer Rechtsschutzversicherung eine große Rolle gespielt oder auch zusätzliche Möglichkeiten einer finanziellen Vorsorge für den Fall eines Verlustes des eigenen Arbeitsplatzes. „Die eigene Vorsorge hat stets eine sehr große Rolle gespielt, auch in der Ausgestaltung der Lebensversicherung“, betonte Hermann. Mit fortschreitender Dauer der Pandemie hätten eher die gesundheitliche Fragen dominiert, etwa vorbeugende Maßnahmen für den Fall einer Berufsunfähigkeit.

Während der gesamten Corona-Pandemie habe man sowohl für Gewerbe- als auch Privatkunden zu zahlreichen befristeten Sonderregelungen gegriffen, beispielsweise einer vorübergehenden Stundung von Zahlungen. Trotz allem sei es bis heute weder im Geschäfts-, noch im Privatkundenverkehr zu nennenswerten Zahlungsausfällen gekommen. Um die Lebensversicherung in durch Niedrigzinsen geprägten Zeiten sicherer zu machen, setzen die Saarland-Versicherungen in Kundengesprächen auch verstärkt auf die Beimischung von Aktien und Fonds. Trotz des angespannten Umfeldes sei es in der Lebensversicherung „immer noch gelungen, unseren Kunden auch 2021 eine Verzinsung zu bieten, die andere gängige Kapitalanlagen deutlich übertrifft“, sagte der für den Bereich Lebensversicherungen zuständige Vorstand Frank Andreas Werner. So kam im Geschäftsjahr 2020 eine Nettzoverzinsung von 3,6 Prozent zustande. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen belief sich auf 52,5 Millionen Euro nach 51,6 Millionen Euro im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2020 wurden über 9,3 Prozent mehr Lebensversicherungsverträge verkauft als im Vorjahr.

Um ein junges Publikum möglichst früh als Versicherungsnehmer an sich zu binden, gehen die Saarland-Versicherungen im Kfz-Bereich neue Wege. Wer umsichtig fährt und bereit ist, seinen Fahrstil von einem Versicherungsunternehmen mittels einer App online überwachen zu lassen, kann mit einem Telematik-Tarif Geld bei der Versicherungsprämie sparen. Die Schadensfälle und Schadenssummen wegen falschen Fahrverhaltens von Fahranfängern seien immer noch bedrückend hoch. Die Saarland Versicherungen sammelten mit der App jedoch keine Daten über den Fahrer, stellte Hermann klar.

Dirk Hermann, Vorstandschef der Saarland-Versicherungen Foto: BeckerBredel