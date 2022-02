Waffel backen war in St. Ingbert angesagt : „Schermscha“ halten die Fasenacht hoch

St Ingbert Die rund 80 Vereins-Mitglieder reagierten auf die Corona-Pandemie mit einer Waffel-Backaktion.

„Wir haben einen an der Waffel“, schrieb der Verein Schermscha im Internet. Deshalb habe man sich entschlossen, am Fastnachtssamstag Grumbeerwaffeln vor der Alten Kirche zu backen. Die Truppe war bei ihrem Außeneinsatz am Samstag „gut druff“. Kostümiert, mit „Alleh hopp“-Rufen und Tanzeinlagen machte sie auf sich aufmerksam und lenkte das Interesse der Zuschauer auf das Partyzelt. Dort gab es neben den leckeren Waffeln, wahlweise mit Apfelmus oder Quark, Getränke und die „Fastnacht to go“, einen kleinen selbstgebastelten (Heißluft-)Ballon, in dessen Papiergondel ein paar Spaßartikel drapiert waren. „Wir sind ja wegen Corona nicht viel draußen gewesen und wollen mit der Aktion auf uns aufmerksam machen und etwas Geld in die Kasse bekommen“, sagt Angie Bousonville. Geld, das an die Elterninitiative krebskranker Kinder geht. Früchte Wendel unterstützt die Schermscha immer wieder mit Naturalien, das Waffel-Rezept stammt aus der Familie von Anke Recktenwald. „Eigentlich wollten wir ja eine Fastnachts-Sitzung machen, aber bereits im Dezember haben wir aufgrund der Lage die Halle abgesagt. Dann war klar, dass wir aber trotzdem was machen wollen“, so die Schermscha. Das eingespielte Team war sich bei der Waffelaktion schnell einig und Dank der Unterstützung des Ordnungsamts und dem Strom von „Eislers Bierstube“ nebenan ging es an die Umsetzung.