Ausstellung „EIN-BLICK“ : Führung durch die Erb-Ausstellung

St. Ingbert Andrea Fischer stellt die 15 Werke des Künstlers im Kuppelsaal des Rathauses vor.

Die Stadt St. Ingbert bietet am Donnerstag, 22. August, um 16 Uhr eine öffentliche Führung mit der Kuratorin der Albert-Weisgerber-Stiftung, Andrea Fischer, durch die aktuelle Ausstellung „EIN-BLICK. Leo Erb. Werke aus der Schenkung an die Stadt St. Ingbert“ an. Die Ausstellung im Kuppelsaal des St. Ingberter Rathauses präsentiert 15 Werke des international bekannten Künstlers Leo Erb. Sie gibt als Vorgeschmack einen kleinen Einblick in die umfangreiche Schenkung des 2012 verstorbenen Künstlers, für die eine große Präsentation im künftigen Museum der Stadt St. Ingbert geplant ist.