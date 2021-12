Kinowerkstatt St.Ingbert : Humphrey Bogart im Seniorenkino

St Ingbert Eine Filmperle erwartet die Zuschauer des Seniorenkinos an diesem Mittwoch, 8. Dezember, um 16 Uhr in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse. Der Film „Wir sind keine Engel“ von Michael Curtiz mit Humphrey Bogart, Peter Ustinov, Aldo Ray und Joan Bennett wird zu sehen sein.

Humphrey Bogart und Peter Ustinov gaunern sich mit viel Herz durch diese Komödie: Weihnachten 1895 machen sich drei lebenslänglich Verurteilte ihr schönstes Geschenk: Sie fliehen von der Teufelsinsel. Unterschlupf findet das Trio bei Krämerfamilie Ducotel. Mit eigenwilligen Methoden sanieren Joseph (Humphrey Bogart), Albert (Aldo Ray) und Jules (Peter Ustinov) das marode Geschäft. Als Ducotels gieriger Vetter (Basil Rathbone) auftaucht, muss der vierte Flüchtige, die Schlange Adolphe, ihren Teil zum Happyend beitragen.