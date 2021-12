Brand in Oberwürzbach : In Oberwürzbach brannte ein Papiercontainer

In Oberwürzbach musste die Feuerwehr am Friedhof einen brennenden Papiercontainer löschen. Foto: Marco Schmeltzer

Oberwürzbach Einsatz am Montagabend für die Feuerwehr.

Am Montagabend (6.Dezember) musste die Freiwillige Feuerwehr Oberwürzbach zu einem brennenden Papiercontainer an den Friedhof in Oberwürzbach aus. Als die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr eintrafen, stand der Container komplett in Flammen. Umgehend leiteten Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz einen Löschangriff ein. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, deckte der Trupp das Brandgut mit Schaum ab. Nach etwa einer halben Stunde beendeten die neun Einsatzkräfte den Einsatz.