Albertus-Magnus-Realschule St. Ingbert : Drei AMR-Schüler sind mit Corona infiziert

Drei Schüler der Albertus-Magnus-Realschule sind positiv auf Corona getestet worden. Foto: dpa/Wilfredo Lee

St. Ingbert Nach einer Corona-Neu-Infektion in der 8. Klasse an der Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert (wir berichteten) wurden 50 Schüler aus zwei 8er-Klasser sowie sieben Lehrkräfte, getestet. Die Ergebnisse liegen vor: Wie der Saarpfalz-Kreis am Freitag mitteilte, haben sich drei weitere Schüler infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken