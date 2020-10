Corona im Saarpfalz-Kreis : Aktuell weitere 20 Personen mit Covid-19 infiziert

22.09.2020, Frankreich, Le Péage-De-Roussillon: Eine Arzthelferin hat bei einem Patienten einen Corona-Test in einem Analyselabor im Südosten Frankreichs gemacht. In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen an, dabei wurde die tägliche Marke von 10.000 Infizierten bereits geknackt. Die französische Regierung kämpft nun vor allem mit regionalen Maßnahmen gegen das Virus. Foto: Jeff Pachoud/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jeff Pachoud

Homburg Die Corona-Zahlen sind im Saarpfalz-Kreis auch am Donnerstag weiter drastisch gestiegen. Insgesamt wurden 20 Personen aktuell positiv getestet. Sechs Infizierte werden stationär behandelt, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Die Inzidenzzahl, die sich aus der Zahl der Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage errechnet, liegt nun bei 63,47 – eine weitere Steigerung also zum Vortag (57,83). Der Kreis bleibt damit Risikogebiet. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises zählte in den letzten sieben Tagen 90 Neuinfizierte. Die meisten Fälle wurden am Donnerstag mit neun erneut in St. Ingbert getestet. In Homburg kamen vier Infizierte hinzu, in Blieskastel, Kirkel und Mandelbachtal gibt es jeweils zwei. Ein Fall wurde im Stadtgebiet Bexbach registriert. Lediglich die Gemeinde Gersheim blieb am Mittwoch ohne Neuinfektionen.