Erfweiler-Ehlingen : Der Chor Querbeat gab ein Konzert zum 20. Geburtstag

Erfweiler-Ehlingen In der Pfarrkirche St. Mauritius präsentierte sich das Ensemble gemäß seinem Namen mit einem vielfältigen Lieder-Repertoire.

Filmmusik gab’s mit „Vois sur ton chemin“ aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ und dem neu einstudierten „Somewhere over the rainbow“ aus dem Streifen “Der Zauberer von Oz“, während Jon Rutters „All things bright and beautiful“ mit seiner zarten Melodie eine wunderbare Beschreibung der Schöpfung darstellte. „Rhythm of life“, einem Lied über den Rhythmus des Lebens, entnommen aus dem Musical Sweet Charity, 1966 am Broadway uraufgeführt, wurde in einem mitreißenden Beatrhythmus kraftvoll umgesetzt. Das Lied „Can’t help falling in love“, das vor 60 Jahren der King of Rock’n’Roll Elvis Presley bekannt machte, ließ die begeisterten Zuhörer quasi dahinschmelzen. Im furiosen Finale des bemerkenswerten Konzertes setzte das Ensemble aus dem Altarraum des ehrwürdigen Gotteshauses heraus nochmal einen kräftigen Akzent. Interpretiert wurde die Titelmelodie aus dem Disney-Musical „König der Löwen“. Dieses sehr anspruchsvolle Werk „Circle of Life“ aus der Feder des englischen Superstars Elton John war eigens für diesen Auftritt einstudiert worden.