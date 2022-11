Ommersheim : Wohlfühlen unter dem Hallendach

Einen nagelneuen Boden hat der Tennis-Center e. V. in seine Halle in Ommersheim einbauen lassen. Er gehört zum Besten, was es im Hallen-Tennissport auf dem Markt gibt. Vorsitzender Peter Backes (von rechts), Hallengastronom Wolfgang Haygis und Vereinsadministrator Erich Ternette begutachten ihn. Foto: Peter Gaschott

Ommersheim Der Verein Tennis-Center Ommersheim investierte massiv in seine Anlage. Doch schlagen die Spieler im Winter auch bei nur 12 Grad auf?

Peter Backes lebt für den Tennis. Seit Jahrzehnten hält er dem Ommersheimer Tennis-Center die Treue. Seit 2006 ist er der erste Vorsitzende des mittlerweile gemeinnützigen Vereins. Wobei er auf turbulente Zeiten zurückblickt. Die Tennishalle am Ommersheimer Ortsausgang auf der Ziegelhütte wurde 1993 gebaut. Bauherr war ein Privatmann. Eine Zeitlang lief es gut für den Tennis in der neuen Halle. Aus unterschiedlichen Gründen geriet das Unternehmen später ins Trudeln. 2006 stand es vor dem Konkurs. Peter Backes trat auf den Plan, er verhandelte mit Banken und Sponsoren. Der neu gegründete Verein kaufte die Halle.

Allmählich ging es wieder aufwärts. Im Jahr 2016 schließlich entschloss sich der Verein, massiv in die Halle zu investieren und einen umfassenden Neuanfang zu wagen. Der Verein war zu diesem Zeitpunkt überschuldet, die Halle sanierungsbedürftig. Peter Backes blickt zurück. Mit seinem Engagement und mit Hilfe von privaten finanziellen Einlagen weiterer Vereinsmitglieder gelang es dem Verein, die alten Schulden zu bezahlen und Investitionen von rund 140 000 Euro auf den Weg zu bringen. Auch hierbei Rückschläge: Zwei Stürme beutelten die Halle, die Versicherung zahlte zwar, aber der Spielbetrieb war bei jedem Schaden eine Zeitlang unterbrochen. Trotzdem, das Dreigestirn, das heute den Verein maßgeblich führt, machte entschlossen weiter. Peter Backes, Erich Ternette und Gastro-Pächter Wolfgang Haygis brachten die Halle auf einen Stand, der sich sehen lassen kann. Die Halle ist, da sind sich alle Beteiligten einig – mittlerweile zukunftssicher und in einem hervorragenden Zustand. Neue Heizung, Fotovoltaikanlage auf dem Dach, energiesparende Beleuchtung, und neuerdings vor allem ein neuer Boden. Auf dem spielt es sich so wie im Freien, berichtet Erich Ternette stolz. Er sei das beste und modernste, was derzeit an Hallenböden auf dem Markt ist, so der Vereinsadministrator.