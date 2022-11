Neuer Pfarrer in Mandelbachtal : Danijel Ševo ist Pfarrer in Mandelbachtal

Pfarrer Danijel Ševo, der jetzt in der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere in Mandelbachtal seine erste Pfarrerstelle angetreten hat, an der St. Mauritius-Kirche in Ormesheim. Foto: Wolfgang Degott

Ormesheim Der 40-jährige Priester hat in der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere zum 1. September die Nachfolge von Joachim Voss angetreten. Offizielle Amtseinführung ist am 20. November.

Der 40-jährige Priester Danijel Ševo hat in der Gemeinde Mandelbachtal seine erste Pfarrstelle angetreten. In der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere trat er als Administrator zum 1. September die Nachfolge von Pfarrer Joachim Voss an, der zum Kooperator in der Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn ernannt wurde, von der Ševo gekommen war.

„Meine Familie stammt aus dem früheren Jugoslawien, dem heutigen Bosnien-Herzegowina. Wir sind 1991 mit Ausbruch des Bosnienkrieges geflüchtet“, blickt der Geistliche im Gespräch mit unserer Zeitung zurück. Nach der Aufnahme in Zweibrücken fanden die Ševos, beide Eltern und vier Kinder, ihre neue Heimat im pfälzischen Dannstadt-Schauernheim. Danijel kam in der Kleinstadt Ljubuški, etwa 30 Kilometer südlich von Mostar zur Welt. Er besuchte die Grundschule und danach die Realschule in Schifferstadt. Im Nikolaus-von-Weis-Gymnasium in Speyer legte er mit den Leistungsfächern Chemie, Englisch und Geschichte seine Abiturprüfung ab. „Es war schon früh mein Wunsch Priester zu werden. So habe ich mich auch in der Pfarrei engagiert, war beispielsweise Messdiener, Sakristan und in der Jugendarbeit aktiv.“ Nach der Reifeprüfung bewarb er sich beim Priesterseminar der Diözese Speyer, wurde genommen und studierte anschließend an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Altmühltal Theologie und wohnte im dortigen Bischöflichen Seminar (Collegium Willibaldinum).

Dem Vordiplom folgten zwei Freisemester in Rom, um dann wieder nach Eichstätt zurückzukehren. Sein Studium schloss er 2011 an der Zisterzienserhochschule Heiligenkreuz im Wienerwald ab. Das Pastoralpraktikum absolvierte er in der Pfarrei Bobenheim-Roxheim. Am 10. September des gleichen Jahres empfing er die Diakonenweihe.

Zum Priester wurde er am 16. Juni 2012 im Speyerer Dom gemeinsam mit Dominik Geiger geweiht. Der ist heute Dekan in Ludwigshafen und leitender Pfarrer der dortigen beiden Pfarreien Heilige Cäcilia und Heilige Edith Stein. Ševo feierte seine Primiz einen Tag später in der Pfarrkirche St. Michael in Dannstadt. Es folgte seine erste Kaplanstelle in der Projektpfarrei Germersheim St. Jakobus und Sondernheim sowie den Gemeinden in Lingenfeld-Westheim und Schwegenheim. Dort hielt er bis 2015 vorwiegend Gottesdienste, spendete Sakramente und war in der Jugendarbeit tätig, kümmerte sich um Messdiener, die katholische Jugend und erteilte Religionsunterricht an der Geschwister-Scholl-Grundschule. Am 1. September 2015 wechselte er zur Pfarreiengemeinschaft Herxheim, wo er auch die Zweite Dienstprüfung ablegte, die ihn befähigte, eine Pfarrei zu übernehmen. Zum 1. August 2018 ernannte ihn Bischof Karl-Heinz Wiesemann zum Kooperator der Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn, wo er vier Jahre blieb, und verlieh ihm den Titel Pfarrer.