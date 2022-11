Kolumne Apropos : Ein Bezahlterminal geht an den Start

Wenn PR zur Höchstform aufläuft und einem Terminal sprachlich Beine macht.

Ein weiterer Ausflug in den aufregenden Sprachwirrwarr medialer Mitteilungen. Es geht da ein Bezahlterminal an den Start – nicht etwa, um Bezahl-Rennen zu fahren. Nein, dieses Bezahlterminal geht, ist der hauseigenen Innovationsschmiede entflohen und wird vom Mitteilenden (was den unterstützenden Satz des Head of Acceptance eigentlich unnötig macht) jauchzend hoch in die himmlischen Sphären gepriesen: eine Revolution ist es, aber eine zugängliche und genügsame.