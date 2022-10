Kolumne Apropos : Was kommt ins Kleidungs-Hilfspaket?

Wenn die Heizung weitgehend kalt bleibt, brauchen wir bald warme Kleidung. Wer soll die bezahlen, wenn nicht die Regierung?

In einem Werbeblättchen waren warme Pullover für den Mann abgelichtet. Stimmt, dachte ich, wenn wir jetzt im Büro bei 19 Grad im Schatten den Winter verbringen, mit fingerlosen Handschuhen und Pudelmützen auf dem Kopf, dann wäre so ein wolliges Stück für den Oberkörper eine gute Ergänzung. Oder modern ausgedrückt, ein „must have“. Wobei wir daheim sinnierten, wer dafür die Rechnung zahlen muss. Doch am ehesten die Bundesregierung, die hat ja auch den Spritpreis zu deckeln versucht, damit die Überholspuren auf den Autobahnen nicht verwaisten. In der Reihe der Hilfspakete fehlt definitiv das „Warme-Kleidung-Paket“. Das würde Arbeitnehmer wie auch Teile der Textil-Industrie entlasten. Robert Habeck dürfte zwar mit seinem Busenfreund Christian Lindner darum zanken, ob die öko-zertifizierte Fairtrade-Wollsocke oder besser die neue Techfaser-Jacke aus eventuell sozial fragwürdiger Produktion ins Portfolio passt. Sie fragen sich jetzt, wer dieses, bis es durch ist, womöglich 52. Paket zur Krisenbewältigung bezahlen soll? Na unsere Ururenkel natürlich. Die sind noch nicht auf der Welt, brauchen sich aber gar nicht einbilden, der soziale Frieden von heute gehe sie nichts an.