Kolumne Apropos : Wahrheiten für die Ewigkeit

Weder Sokrates noch Descartes, in diesem Klassiker haben sich Philosophen wie Du und ich verewigt.

Sie haben es längst erraten, ich habe mein Poesiealbum hervorgekramt und von vorne bis hinten alles förmlich verschlungen, was darin verewigt wurde. Kluge Sprüche wie „Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse alles, was du sagst.“ Oder der Ratschlag der künftigen Diplomatin: „Alles, was Du sagst, muß wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, mußt Du sagen.“ Philosophische Weisheiten wie: „Am Abend wird man klug für den vergangenen Tag, doch niemals klug genug, für den, der kommen mag.“