Job-Verlust im Saarland : Autozulieferer Schaeffler baut 1300 Stellen ab: Beschäftigte in Homburg werden heute Vormittag informiert

Schaeffler baut auch Stellen in Homburg ab. (Archivaufnahme) Foto: dpa/Daniel Karmann

Homburg Einen Tag nach der Ankündigung von Millionen-Investitionen beim Autozulieferer ZF in Saarbrücken, schlägt die Nachricht über Stellenabbau bei Konkurrent Schaeffler wie eine Bombe ein. Demnach ist auch der Standort in Homburg davon betroffen.

Das Saarland befindet sich in einem massiven Umbau der Stahl- und Automobilindustrie. Das beweist die Ankündigung des Autozulieferers Schaeffler. Wie es aus der Konzernspitze in Herzogenaurach heißt, sollen massiv Jobs abgebaut werden.

Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite bekannt gibt, stehen 1300 seiner weltweit 83 000 Stellen zur Disposition. Allein 1000 davon sollen in Deutschland wegfallen. Namentlich erwähnt wird auch das Werk in Homburg. Dazu heißt es wörtlich: „Durch eine zunehmende Automatisierung einerseits und effizientere interne Strukturen und Prozesse in der Fertigung andererseits sollen hier Stellen abgebaut werden.“

Foto: BeckerBredel 13 Bilder Welche Firmen im Saarland schon über 100 Jahre alt sind

Warum Schaeffler jetzt erneut massiv Stellen abbauen will

Als Grund für diesen weiteren Einschnitt nennt die Schaeffler-Führung den „beschleunigten Wandel im Bereich der Antriebstechnologien“. Mit der Vorstandsentscheidung sollen bis Ende 2026 jährlich bis zu 100 Millionen Euro eingespart werden. Überkapazitäten und Fixkosten sollten abgebaut werden. Die damit wegfallenden Arbeitsplätze sollten sozialverträglich abgefedert werden.

Die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall in Homburg hat nach eigener Auskunft bislang keine Informationen zur Größenordnung des geplanten Abbaus. Nach Informationen des Zweiten Bevollmächtigten Peter Vollmar erwartet er aber, dass betriebsbedingte Kündigungen ausbleiben. „So zumindest entnehme ich dies aus der Ankündigung von Schaeffler auf der Internetseite.“

Geschäftsführung informiert Mitarbeiter in Homburg

Noch am Vormittag will nach IG-Metall-Angaben die Geschäftsführung die Beschäftigten am saarpfälzischen Standort informieren. Aktuell arbeiten in Homburg 2200 Menschen. Bereits vor Jahren war das Werk am Zunderbaum geschlossen worden, das Kugeln für Kugellager produziert hatte.

Es ist nicht der erste große Stellenabbau des Autozulieferers. Bereits 2020 gingen 4400 Jobs verloren.

ZF kündigt Investitionen in Saarbrücken an