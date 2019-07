Es gibt schon Karten : Vorverkauf Klassik-Open-Air beginnt Mittwoch

Unter der Leitung von Jonathan Kaell präsentiert das Homburger Sinfonieorchester auch in diesem Jahr wieder das Klassik-Open-Air am 16. August. Da die Plätze sehr begehrt sind, sollte man sich die Karten sichern. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Unter dem Motto „Phantastische Reisen“ findet am Freitag, 16. August, um 20 Uhr auf dem Historischen Marktplatz das 10. Klassik-Open Air mit dem Homburger Sinfonie-Orchester unter der Leitung von Jonathan Kaell statt.

Der Kartenvorkauf startet ab Mittwoch, 10. Juli, Karten zum Preis von 30 Euro, 25 Euro und 10 Euro gibt es über ticket-regional sowie in der Tourist-Info am Kreisel in der Talstraße 57a Auf dem Programm stehen: Strauss: Aschenbrödel Ouvertüre, Mussorgski: Boris Godunov - Monolog, Gliére: Harfenkonzert 2. Satz, Williams: Harry Potter-Suite, Borodin: Fürst Igor - Polowetzer Tänze, Gliére: Harfenkonzert 3. Satz, Puccini: Tosca - Te Deum, George Gershwin: Ein Amerikaner in Paris.