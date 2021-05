A 8-Anschlussstelle Limbach : Autofahrerin auf Autobahn sorgte für Kettenreaktion

Limbach Glimpflich endet am frühen Mittwochmorgen mitten im Berufsverkehr ein Autobahnunfall in Höhe der Anschlussstelle Limbach. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin war gegen 7.15 Uhr mit ihrem weißen Opel Corsa mit Homburger Kennzeichen auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs.

Aufgrund eines Rückstaus von der Anschlussstelle Limbach wechselte die Frau nach Angaben der Polizei auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kollidierte sie mit dem hinteren linken Fahrzeugbereich ihres Wagens mit einem anderen Pkw. Dieser Skoda Octavia mit Homburger Kennzeichen wurde vorne rechts beschädigt. Der Skoda-Fahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, wodurch ein dritter Unfallbeteiligter mit seinem VW Multivan mit Kaiserslauterer Kennzeichen auffuhr.

Nach der Kollision stieg die Unfallverursacherin noch aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden, entfernte sich anschließend allerdings unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigten wurden durch die Kollision nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.