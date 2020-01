Verbindungsweg : Gemeinde fordert Radweg-Sanierung

Kirkel In Kirkel hat man die Situation für die Radfahrer schon seit längerer Zeit im Blick. Genau diesen Blick trübt aber der Zustand des Teilstücks eines Weges zwischen Limbach und Kirkel-Neuhäusel. Da befinden sich rund 1,1 Kilometer in einer Verfassung, die man für Radfahrer schlicht ungeeignet hält: Schotter, tiefe Löcher, bei Regen starke Schlammbildung – all das mag man so nicht hinnehmen.

Von Thorsten Wolf