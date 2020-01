Kurs startet am 22. Januar : Faszien-Fitness: Neuer Kurs startet beim TV Limbach

Limbach Rückenschmerzen, ein verspannter Nacken oder ein Stechen beim Bücken kennt fast jeder und ahnt nicht, dass die Ursache dafür oftmals verklebte Faszien sind. Faszien sind das, was jeden Muskel, aber auch jedes Organ und jede Bandstruktur einhüllt, also das, was man unter dem Bindegewebe versteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ist dieses Bindegewebe spröde und hart, gibt es Verfilzungen, Verklebungen oder es verhärtet sich. Faszien vernetzen den menschlichen Körper und bilden ein nicht endendes Netz, das alles verbindet.