Fußball-Oberliga : Ein Saar-Derby mit „Druck auf dem Kessel“

Eine Szene aus der vergangenen Saison: Völklingens Schlussmann Benjamin Sorg klärt vor Jägersburgs Alexander Schmieden. Wiederholen wird sich das am Samstag nicht, wenn die beiden Teams erneut aufeinandertreffen. Schmieden und Sorg sind nun Teamkollegen in Völklingen. Das wird vor allem Schlussmann Sorg freuen. Letzte Saison schenkte ihm Schmieden beim 2:0-Sieg der Jägersburger einen Treffer ein. Foto: Stefan Holzhauser

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg empfängt am Samstag Röchling Völklingen zum Saar-Derby. Jä­gersburg entschied das Duell in der letzten Saison für sich. Doch der damalige Torschütze spielt nun für den Gegner. Derweil droht FSV-Spieler Paul Manderscheid wegen einer Schulterverletzung bis Jahresende auszufallen.

Bei der Heimpremiere der Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg steht gleich das nächste Saar-Derby auf dem Programm. Der FSV empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den SV Röchling Völklingen im Alois-Omlor-Sportpark. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die Runde gestartet: Während die Jägersburger knapp mit 1:2 bei der SV Elversberg II das Nachsehen hatten, musste sich der SV Röchling Völklingen dem FV Dudenhofen zu Hause mit 1:4 geschlagen geben. „Die Saison ist noch jung, trotzdem ist da schon ein wenig Brisanz im Spiel. Keiner hat Lust, nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punkt dazustehen. Deshalb wird schon etwas Druck auf dem Kessel sein. Vielleicht bei Völklingen noch etwas mehr als bei uns. Röchling ist mit größeren Ambitionen in die Runde gestartet als wir“, sagt Jägersburgs Trainer Tim Harenberg.

Die Leistung seiner Mannschaft in Elversberg sei „in Ordnung“ gewesen. „Wir haben eigentlich nicht viel zugelassen und haben nach unserer Führung dann noch ein, zwei Situationen, wo wir vielleicht auf 2:0 hätten stellen können“, blickt Harenberg zurück. Die beiden Gegentreffer nach dem Seitenwechsel seien in ihrer Entstehung dann „etwas unglücklich“ gewesen. „Marvin Wollbold hat es bei seinen beiden Treffern aber auch überragend gemacht. Das müssen wir anerkennen. Trotzdem hätten wir in Elversberg einen Punkt mitnehmen können“, meint Harenberg.

Schmerzhafter als die Niederlage war für die Lila-Weißen allerdings die schwere Verletzung von Paul Manderscheid am Schultereckgelenk. „Paul ist bereits operiert worden. Er wird die Schulter erst wieder nach acht bis zehn Wochen belasten können. Es könnte sogar sein, dass es länger dauert. Ob er uns in diesem Kalenderjahr noch zur Verfügung steht, ist fraglich. Das ist für uns natürlich ein großer Verlust“, hadert der Trainer.

Neben Manderscheid muss Jägersburg gegen Völklingen auch auf Florian Hasemann verzichten (muskuläre Probleme). Dagegen ist Florian Steinhauer wieder einsatzbereit. Er stand bereits am Mittwoch im Nachholspiel der zweiten Mannschaft in der Landesliga Ost gegen den SV Genclerbirligi Homburg auf dem Feld. Beim 7:0-Erfolg seiner Mannschaft erzielte Steinhauer zwei Treffer.

An den kommenden Gegner haben die Jägersburger eigentlich gute Erinnerungen. Im Oktober vergangenen Jahres bezwang der FSV die Völklinger mit 2:0. Den Treffer zum 1:0 erzielte damals Alexander Schmieden. Der sollte sich aus Sicht der Jägersburger am Samstag aber tunlichst nicht in die Torschützenliste eintragen. Schmieden trägt mittlerweile nämlich das Trikot des Gegners, er wechselte vor der Saison nach Völklingen.