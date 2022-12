Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : Der Misere etwas Positives abgewinnen

Die ersten Befürchtungen nach dem Derby gegen den TV Homburg haben sich bestätigt: SV 64-Abwehrchef Tom Grieser fällt den Zweibrückern mit einem Muskelfaserriss aus. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Das Beste aus der bescheidenen Situation machen – mit diesem Motto geht es für die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken auch in das letzte Punktspiel des sportlich so bitteren Jahres. Denn mit Tom Grieser fällt den Löwen im Heimspiel am Samstag gegen den TV Nieder-Olm der nächste Leistungsträger aus.

Die Verletzungsmisere beim SV 64 Zweibrücken reißt einfach nicht ab. Auch vor dem letzten Spiel des Jahres zuhause gegen den TV Nieder-Olm an diesem Samstag, 18 Uhr, haben die Oberliga-Handballer einen weiteren Ausfall zu beklagen. Die ersten Befürchtungen nach dem verlorenen Derby gegen Homburg haben sich unter der Woche bestätigt: Mit Abwehrchef Tom Grieser muss der nächste Leistungsträger der Löwen mit einem Muskelfaserriss für längere Zeit passen. Der vierte nach Philip Kockler, Tom Ihl und Niklas Bayer.

Damit fehlt SV 64-Trainer Stefan Bullacher fast seine komplette Stammbesetzung. Doch der Übungsleiter sieht in der momentanen Situation auch eine Chance zu einer positiven Weiterentwicklung. So könne sein Team ohne jeglichen Druck und völlig befreit aufspielen, weil sich sein Team in der Tabelle trotz aller Nackenschläge in einer komfortablen Zone befindet. Das Fehlen der Stammkräfte gibt nun auch Spielern aus der zweiten Reihe Raum, sich in den Vordergrund zu spielen. „Fabian Naumann oder Max Kroner haben ihre Chancen zum Beispiel super genutzt. Sie haben bei ihren kürzeren Einsatzzeiten zu Beginn der Saison bereits gezeigt, dass wir auf sie bauen können. Und jetzt haben sie durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht“, gewinnt Bullacher der Verletzungskrise durchaus positive Aspekte ab und fügt an: „Wenn diesem Beispiel noch der ein oder andere Spieler mehr folgen kann, gehen wir im neuen Jahr sogar gestärkt aus der Misere heraus.“

Der Gegner, der nun zum Jahresabschluss in die Westpfalzhalle kommt, musste ebenso wie der Drittliga-Absteiger aus Zweibrücken nach einem starken ersten Saisondrittel in den zurückliegenden Wochen einige Rückschläge verkraften. Beide Vereine haben von den vergangenen fünf Spielen lediglich eine Begegnung für sich entscheiden können und somit ihre Spitzenplatzierungen eingebüßt.

Die Gäste aus Nieder-Olm sind aktuell dennoch das Vorzeigemodell von hervorragender Jugendarbeit im Südwesten. In der Jugendbundesliga haben sich die A-Junioren der Rheinhessen für die Meisterrunde qualifiziert und spielen als einziges Nachwuchsteam eines Viertligisten gegen die Leistungszentren der deutschen Spitzenclubs – wie die Rhein-Neckar-Löwen, THW Kiel, TBV Lemgo, MT Melsungen, SC Magdeburg oder HSV Hamburg. Die B-Jugend kämpfte sich bei der Deutschen Meisterschaft im Frühjahr bis ins Viertelfinale und scheiterte erst dort am Bundesliganachwuchs des SC DHfK Leipzig. Dieser starke Unterbau soll bei den Rheinhessen in den nächsten Jahren auch im Männerhandball Früchte tragen. Der ehemalige Zweitligist möchte mit seinem erfolgreichen Jugendkonzept auch bei den Senioren für Furore sorgen. Die positive Entwicklung aus den letzten Jahren soll beim TV Nieder-Olm fortgesetzt werden.