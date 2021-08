Welt-Moskitotag : Fiese Mücken werden bei uns heimisch

Eine Mitarbeiterin der Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung (GFS) mit einem Behälter, in dem sich sterile männlichen Tigermücken befinden. Seit 2019 hat sich die Tigermücke im Raum Ludwigshafen ausgebreitet. 2020 gab es lokal erhebliche Belästigungen durch diese aggressive Mücke, weshalb die Stadt Bekämpfungsmaßnahmen angeordnet hat. Historisch ist Malaria in Mannheim belegt, auch der Dichter Friedrich Schiller erkrankte daran. Foto: dpa/Uwe Anspach

Homburg Für uns sind es lästige Insekten, in anderen Teilen der Welt enden Mückenstiche mitunter tödlich. Mit dem Klimawandel könnten Tropenkrankheiten auch wieder zu uns kommen. Die Tigermücke ist schon da.

Mückenstiche sind lästig. Sie sehen blöd aus, weil man an Fußknöcheln oder Ellbogen plötzlich hässliche rote Flecken hat. Außerdem jucken die Stiche, und man fragt sich, wo und warum man mal wieder Opfer dieser Biester geworden ist. Aber das war’s auch schon. In anderen Gegenden der Erde hingegen läuft ein Mückenstich mitunter tödlich ab.

Am 20. August 1897 fand der britische Arzt Sir Ronald Ross heraus, dass die Tropenkrankheit Malaria von weiblichen Stechmücken übertragen wird. Deshalb wurde dieses Datum zum Welt-Moskito-Tag erklärt. Das nahmen wir zum Anlass, den Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Professor Sören Becker, zu befragen, denn er beschäftigt sich schon länger mit dem Zusammenhang zwischen Klimawandel und Infektionskrankheiten. Und zwar „mit den Augen eines Arztes, der sich schwerpunktmäßig auch mit Tropenmedizin befasst“.

Info Fieber kommt oftmals erst nach Wochen Woran erkannt man einen gefährlichen Mückenstich ? Anhand der Art des Stichs könne keine genaue Aussage zur Gefährlichkeit getroffen werden, sagt Professor Sören Becker, denn auch der Stich bei einer Malaria- oder Dengue-Fieber-Übertragung könne harmlos aussehen. Wichtiger sei die Art der Mücke sowie das Gebiet und die Jahreszeit. Wenn dann nach ein paar Tagen oder bei Malaria auch mehreren Wochen Fieber oder andere Krankheitssymptome auftreten, sollte man ärztliche Hilfe suchen.

Und da sei es nun einmal so, dass bei nur einem kleinen Anstieg der Temperatur sich plötzlich Erreger heimisch fühlten, die vorher nicht unbedingt zur Grundausstattung der Infektionskrankheiten nördlich der Alpen gehörten. „Es ist wie mit Pflanzen und Insekten, die Verbreitungsgebiete ändern sich auch bei Krankheitserregern“.

Wie groß ist innerhalb Europas die Gefahr, sich mit einem Mückenstich an einer Krankheit zu infizieren? Generell komme es in Europa im Vergleich zu den Tropen eher selten vor, dass durch Mückenstiche wirklich potentiell gefährliche Infektionen übertragen werden, informiert Sören Becker. Die Malaria, eine durch Parasiten verursachte Erkrankung, komme in Europa nur noch als aus anderen Erdteilen importierte Infektion vor.

Jedoch könnten verschiedene Viren durchaus und in zunehmendem Maße auch in Europa übertragen werden: So kommen in Frankreich und in Italien oder Kroatien in den Sommermonaten Übertragungen des sogenannten Chikungunya-Fiebers oder auch des Dengue-Fiebers vor, berichtet Becker. Beide Erreger werden unter anderem durch die Asiatische Tigermücke übertragen.

„Es konnte nachgewiesen werden, dass einzelne Tigermückenpopulationen seit einigen Jahren auch in Südwestdeutschland vorkommen, sodass es für die Zukunft durchaus möglich erscheint, dass bestimmte Infektionen wie Chikungunya regional und saisonal begrenzt auch in Deutschland übertragen werden könnten“, so Becker. Eine andere Mückenart überträgt das sogenannte West-Nil-Virus, hier gab es in den letzten Jahren vor allem in Ostdeutschland im Spätsommer bereits einzelne Erkrankungsfälle.

Hat es sich zu einer Gefahr ausgewachsen, dass aus dem asiatischen und afrikanischen Raum Insekten eingeschleppt wurden, die sich wegen des Klimawandels nun auch bei uns wohlfühlen? „Das Verbreitungsgebiet der Asiatischen Tigermücke hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach Norden ausgebreitet und so steht zu erwarten, dass zumindest vereinzelte Erkrankungsfälle bestimmter „Tropenviren-Erkrankungen“ in ein paar Jahren auch nördlich der Alpen auftreten können“, befürchtet der Mikrobiologe.

Wie gut kann man sich inzwischen vor Malaria schützen? „Auch wenn die Impfstoffforschung in diesem Bereich gute Fortschritte macht, so gibt es leider bisher noch keinen allgemein verfügbaren Impfstoff gegen Malaria“, erklärt Sören Becker. Jedoch gebe es andere Wege, sich in Malaria-Endemiegebieten prophylaktisch zu schützen, etwa durch die Verwendung von Insektenrepellents oder durch das Schlafen unter imprägnierten Bettnetzen, da die Malaria-Überträgermücken dämmerungs- und nachtaktiv sind. In einigen Teilen der Welt mit besonders hohem Risiko sei zusätzlich eine medikamentöse Malaria-Prophylaxe sinnvoll – „die Medikamente haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert und sind inzwischen sehr gut verträglich und nebenwirkungsarm.“ Hierüber sollte man sich vor einer Reise in die Tropen am besten in einer reisemedizinischen Beratung informieren. Erkrankt man tatsächlich an Malaria, so gebe es inzwischen sehr wirksame Behandlungsmöglichkeiten.

Könnte Malaria wieder nach Europa zurückkommen? „Theoretisch kommen die Überträgermücken einiger Malaria-Formen auch in gemäßigten Klimazonen in Europa vor, aber für ein dauerhaftes Etablieren der Malaria bräuchte es noch viele andere Faktoren“, erklärt Professor Becker. So sei im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Malaria in Deutschland durch das Trockenlegen von Sümpfen, Mücken-Kontrollmaßnahmen sowie hygienische Verbesserungen und einen höheren Lebensstandard mit entsprechenden Veränderungen möglich geworden.

Sie sieht schon so unheimlich aus, die Anophelesmücke, die Malaria überträgt. Aktiv wird sie aber erst in der Dämmerung. Foto: picture alliance / dpa/US CfDCaP

Prof. Sören Becker berät zum Thema Tropenmedizin. Foto: Rüdiger Koop / UKS