Alexandra Christmann unterstützt Menschen im Saarpfalz-Kreis : Die Ansprechpartnerin für die Senioren

Alexandra Christmann ist Ansprechpartnerin im Seniorenbüro und in der Ehrenamtsbörse. Foto: Sandra Brettar​

Homburg Alexandra Christmann ist seit nunmehr vier Jahren das Gesicht des Seniorenbüros und der Ehrenamtsbörse des Saarpfalz-Kreises.

„Die Leitung des Seniorenbüros und der Ehrenamtsbörse bringt eine Vielfältigkeit mit, die ich mag und die die Arbeit interessant macht“, bekräftigt Alexandra Christmann in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. „Ich übe eine beratende Tätigkeit aus, organisiere Veranstaltungen, betreibe Netzwerkarbeit und regele viel Schriftverkehr.“

Auf ihrer Liste steht so einiges. Mit einer besonderen Veranstaltung für den Saarpfalz-Kreis feierte Christmann beispielsweise am Heiligabend im vergangenen Jahr Premiere. Im Rahmen der saarlandweiten Winteraktion „Das Saarland rückt zusammen“ hatte sie erstmals eine Weihnachtsfeier für einsame Menschen oder Bürgern mit kleinem finanziellen Spielraum aus dem Saarpfalz-Kreis auf die Beine gestellt. Anerkennend nahmen Alexandra Christmann und auch Landrat Theophil Gallo die Bereitschaft von mehr als 40 Freiwilligen wahr, hier mit anzupacken. Mit 70 Gästen, darunter auch geflüchtete Familien aus der Ukraine, die ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Präsente für die Kinder sowie das weihnachtliche Flair genossen, zieht Christmann heute eine positive Bilanz: „Die Stimmung unter den Gästen war sehr gut. Ein Highlight war der Überraschungsauftritt von Maxim Maurice, der alle im Raum im wahrsten Sinne verzauberte. Natürlich ist unser neues Angebot anpassungsfähig. Wir werden die Aktion in diesem Jahr im Vorfeld auch schon etwas früher ankündigen. Ich bin mit diesem Auftakt auf jeden Fall sehr zufrieden, und ich denke, unsere Gäste waren es auch. Sehr dankbar bin ich unseren Ehrenamtlichen, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“, sagt sie weiter.

Diese Einschätzung teilt auch Landrat Theophil Gallo, der die Anwesenden persönlich begrüßte. „Ich habe mich gefreut, dass alle, die sich angemeldet hatten, ein paar schöne weihnachtliche Stunden gemeinsam verbringen konnten. Dank gebührt Frau Christmann und dem Team aus der Verwaltung für die umfängliche Organisation sowie allen ehrenamtlichen Helfern, die sich an diesem Tag schlicht und ergreifend Zeit genommen haben. Ich befürworte es und setze mich gerne dafür ein, dass wir auch in diesem Jahr wieder den ‚Heiligabend im Saarpfalz-Kreis‘ durchführen können“, so der Landrat.

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Alexandra Christmann im Seniorenbüro sind die niedrigschwelligen Angebote nach Paragraf 45 c Absatz 6 SGB XI und deren Förderung. Unter diese Angebote fallen Betreuungsgruppen, Einzelbetreuung, Entlastung von Pflegenden, Entlastung im Alltag für Senioren, damit diese so lange wie möglich zu Hause leben können. Außerdem pflegt das Seniorenbüro viele Kooperationen, beispielsweise mit den Seniorenbeauftragten, um in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen ein breites und ständig verbessertes Leistungsspektrum anbieten zu können. Dazu zählt unter anderem das Turnerbund-Programm „Fit & Vital – ein Leben lang“. Aber auch im Demenz-Netzwerk ist der Kreis vertreten.

Neben ihrer Position im Seniorenbüro widmet sich Alexandra Christmann vielen Aufgaben der Ehrenamtsbörse. Dort berät und vermittelt sie Freiwillige in ein passendes Ehrenamt, berät Träger sowie Unternehmen und andere Organisationen. Sie stellt Informationen zu freiwilligen Einsätzen bereit und setzt verschiedene Veranstaltungen um. Auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wirkt sie mit, um die Bedeutung eines Ehrenamtes sichtbar zu machen und entsprechend zu würdigen. In diesem Jahr bieten alle Ehrenamtsbörsen eine saarlandweite Veranstaltungsreihe an.

So findet im Frühjahr ein Vortrag zum Thema „Hygiene auf Dorf- und Vereinsfesten“ statt, und zwar am Dienstag, 21. März, von 18 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es einen Vortrag mit dem Titel „Unterwegs mit dem Verein – was muss der Verein bei Vereinsfahrten/-reisen beachten“, der am Montag, 8. Mai, von 18 bis 20 Uhr gehalten wird. Der Vortrag „Grundzüge des Datenschutzes im Verein und Verband“ findet am Mittwoch, 13. September, von 18 bis 20 Uhr statt“, berichtet Alexandra Christmann.

„Das Seniorenbüro sowie die Ehrenamtsbörse stellen wichtige Bereiche unserer Kreisverwaltung dar. Auch die älteren Bürger brauchen eine Anlaufstelle, in der sie die richtigen Antworten auf ihre Fragen erhalten“, führt Landrat Gallo an. „Zusätzlich hoffe ich für die Arbeit unserer Ehrenamtsbörse, dass die Menschen immer wieder aufs Neue die positiven Seiten erkennen, die ein Ehrenamt für unsere Gesellschaft mit sich bringt.“