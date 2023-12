Neue E-Tankstelle Zehn Normalladesäulen und vier Schnellladesäulen in Betrieb

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Ende November hat der Saarpfalz-Kreis seinen Photovoltaik-Carport mit zugehöriger Ladeinfrastruktur vor dem Eingang der Kfz-Zulassungsstelle am Homburger Forum offiziell in Betrieb genommen, wie eine Sprecherin des Landratsamtes in einer Pressemitteilung schreibt.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der E-Ladestation (v. l.) Landrat Theophil Gallo, Udo Schmidt (Elektro Udo Schmidt GmbH), Franz Heinrich (Geschäftsführer der GEW Management GmbH), Marc Kratz (Sonnenstrom Saarpfalz OHG), Jürgen Leroux (Leiter des Fachbereiches Immobilienmanagement) und Hans-Peter Engel (Geschäftsbereichsleiter Finanzen, Immobilien und Schulverwaltung) Foto: Sandra Brettar Foto: Sandra Brettar