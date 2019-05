Open-air-Konzert : Großes Interesse am „Open-Air-Bex“

Bexbach Gelungene Konzertpremiere des Kreischorverbandes Homburg unter freiem Himmel im Blumengarten Bexbach.

Premieren in der Musik- oder Theaterbranche sind meist mit vielen Fragen verbunden. Was genau wird gespielt? Wie kann man den Gästen etwas Besonderes bieten? Und gerade bei Veranstaltungen unter freiem Himmel gilt: Spielt eigentlich das Wetter mit? Beim ersten Open-Air-Bex des Kreischorverbandes Homburg am Samstag hatten sich die Verantwortlichen zu allen diese Fragen deutlich hör- und sichtbar ihre Gedanken gemacht. Sichtbar vor allem deshalb, weil zum Schutz vor Regen aus weiser Voraussicht offene Zelte vor dem Musikpavillon im Bexbacher Blumengarten aufgestellt wurden. Zum Glück kann man da nur sagen, denn gerade zu Beginn des Konzertes regnete es wie aus Kübeln.

„Die Chöre haben seit Oktober insgesamt viermal zusammen geprobt“, erzählt der Vorsitzende des KCV Homburg, Frank Vendulet. „Jeder Chor durfte dabei ein oder zwei Musikvorschläge machen.“ Heraus kam ein bunter Mix aus verschiedenen Stilrichtungen, die die Zuhörer alle auf ihre eigene Art begeisterten. Mal wurde es gefühlvoll, wie bei „You raise me up“ von Rolf Løvland und Brendan Graham. Ein anderes Mal dann eher verspielt, wie bei einem Medley der Songs aus dem Musical-Film „Mary Poppins“ von 1964. Viel Abwechslung also beim Open-Air-Bex. Das lag aber nicht nur an der breiten Musikpalette, sondern auch daran, dass neben dem Projektchor noch zwei weitere Formationen glänzten. Unter anderem mit dem berührenden Lied „The road home“ von Stephen Paulus schaffte es das junge Lumos-Ensemble, die Zuhörer zu überzeugen. „Unser Ziel als Verband ist es, gerade auch Nachwuchskünstler zu fördern. Deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass wir das Ensemble für unsere Veranstaltung gewinnen konnten“, so Vendulet.