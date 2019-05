Bürgermeisterwahl in Bexbach : Kandidaten bei der Stimmabgabe entspannt

Der CDU-Kandidat Christian Prech (links) beim Urnengang im Oberbexbacher Volkshaus. Amtsinhaber und Prechs Gegenkandidat, Bürgermeister Thomas Leis (SPD), gab seine Stimme im Bürgerzentrum Frankenholz ab. . Foto: Thorsten Wolf

Bexbach Am Sonntagmorgen gaben die Bexbacher Bewerber für das Bürgermeisteramt ihre Stimmen in ihren Stadtteilen ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Noch ist es recht ruhig im Oberbexbacher Volkhaus. Es ist kurz vor 9.30 Uhr, in den einzelnen Wahllokalen im Saal herrscht zwar schon ein bisschen Betrieb, so richtig hoch her geht es aber noch nicht. Die Wahlhelfer haben genug Zeit, alle Wahlzettel für die Wählerinnen vorzubereiten. Und in Bexbach ist es einer mehr als in Homburg und Kirkel, denn am Höcherberg steht an diesem Super-Wahlsonntag auch der Entscheid zum Bürgermeister an.

Um Punkt 9.30 Uhr erscheint mit Christian Prech von der CDU einer der beiden Kandidaten im Volkshaus. Prech wirkt entspannt und dreht erst mal eine kleine Runde, um die Wahlhelfer zu begrüßen. Auf die Frage, wie seine Pulslage an diesem für ihn sehr wichtigen Sonntag sei, fasst Prech seine Unaufgeregtheit dann auch in Worte. „Ehrlich gesagt: Ich bin tiefenentspannt, ganz locker. Weil ich sehr viel getan und viel Zeit investiert habe. Nun haben es die Bürger in der Hand. Ich sehe das als sportlichen Wettkampf. Und da muss man jetzt schauen, was dabei rauskommt.“ Bei einer Niederlage sehe er sich nicht als Verlierer, versichert Prech. „Ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, habe unheimlich viel Zuspruch erhalten. Das wird sich in irgendeiner Form niederschlagen.“ Und: Da er auch für den Stadtrat kandidiere, werde er sich auch bei einer Wahlniederlage weiter politisch engagieren. „Und darauf freue ich mich auch.“ Zwischen dem Tag seiner Nominierung und dem Wahlsonntag habe er sich persönlich weiterentwickelt. „Natürlich hat man in diesem Jahr viel Stress gehabt. Aber ich habe es genossen, es hat wirklich Spaß gemacht.“ Momente, in denen er seine Kandidatur bereut habe, habe es nicht gegeben.

Bexbachs Bürgermeister und SPD-Kandidat Thomas Leis bei der Stimmabgabe im Frankenholz. Foto: Thorsten Wolf. Foto: Thorsten Wolf

In der Zeit des Wahlkampfes habe sich sein eigener Blick auf seine Heimatstadt Bexbach verändert. „Man nimmt viel mehr Sachen wahr. Man war ja auch in den entlegensten Ecken von Bexbach – an Orten, die man so noch nie gesehen hat.“ Zwischen 70 und 80 Prozent aller Haushalte am Höcherberg habe er besucht, „dementsprechend sieht man Orte, wo man anpacken muss. Und man nimmt die Bedürfnisse der Bürger ganz anders wahr“.

Eineinhalb Stunden später, um 11 Uhr, macht sich auch Prechs Gegenkandidat aus den Reihen der SPD, Bexbachs aktueller Bürgermeister Thomas Leis, im Frankenholzer Bürgerzentrum auf, seine Stimme abzugeben. Und auch er versichert, bar jeder Anspannung zu sein. „Ich bin wirklich recht entspannt, wie schon die ganze Zeit. Entscheiden kann ich ja eh nichts, das müssen die Leute machen.“ Dass man bei einer solchen Urwahl nicht nur mit seinem Programm und mit den Farben der eigenen Partei, sondern ganz konkret auch als Mensch Thomas Leis zu Wahl stehe – auch das sieht der Bexbacher Verwaltungschef an diesem Wahlsonntag gelassen. „Gerade das ist ja ein Vorteil, die Person steht im Vordergrund. Meine Partei ist hilfreich für mich und ich bin hilfreich für meine Partei. Und wenn alle einen stützen, dann ist es auch einfach, als Person mit dem eigenen Namen anzutreten. Und das ist auch gut so.“

Im Falle eines Sieges werde er mit seiner Frau ein Glas Sekt trinken. „Und wenn ich nicht wiedergewählt werde, dann trinke ich mit meiner Frau auch ein Glas Sekt.“ Letzteres Szenario, sprich eine Wahlniederlage, würde die Frage aufwerfen, was aus Thomas Leis dann wird? „Wenn es nicht klappt, dann muss ich mich beruflich in eine andere Richtung bewegen. Aber da hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Theo­retisch könne er als Beamter auf Lebenszeit wieder zurück in die Verwaltung wechseln. „Praktisch schließe ich das aber aus.“